Weggaan uit Rusland: het kan, maar dan moet je bereid zijn je verlies te nemen Jan Braaksma Westerse bedrijven besloten massaal om zich terug te trekken uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Maar het valt vaak niet mee om een koper te vinden voor de Russische activiteiten, ondanks de verplichte hoge kortingen die bedrijven moeten geven. En wie erin slaagt een deal te sluiten, heeft het vaak moeilijk de koopsom Rusland uit te krijgen.

