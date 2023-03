Profiel • 15:35 Nieuwe horecabaas wisselt schoolfruit af met speciaalbier Frits Conijn Marijke Vuik begint als student Industrieel Ontwerpen, maar ontpopt zich al snel tot kroegbaas. Inmiddels heeft ze twee cafés en een bierwinkel in het centrum van Delft en is ze begonnen als voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen