'Urenlang papieren sorteren is het domste werk dat er voor een advocaat is' Edwin van der Schoot De software van Doxflow Legal moet het proces van afdrukken, nieten en papieren stapelen helpen stroomlijnen. Veertig advocatenkantoren zijn al om en de start-up denkt over 2023 zwarte cijfers te schrijven. 'Deze markt is echt niet binnen tien jaar weg.'

