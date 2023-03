Tegenslag • 06:00 'Ondanks al die troep blijft het lichaam het gewoon doen' Grieteke Meerman Janet Visbeen is in beeld voor een plek in de raad van bestuur bij PwC, als blijkt dat ze borstkanker heeft. Ze zet alles op alles om te blijven werken en doet tegenover haar kinderen of alles normaal is. ‘Ze weten donders goed dat het toch niet helemaal oké is.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen