15:51 Klanten rijden kilometers om voor spotgoedkope restpartijen Richard Smit Wie echt geld wil besparen, kan terecht bij partijhandelaren. Die tikken voor een prikkie overtollige voorraden op de kop en verkopen die door aan winkeliers of rechtstreeks aan consumenten.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen