Tegenslag • 06:06 'Ik weet nog steeds niet of ze mijn leugen door hadden' Alex Ruitenbeek Philipp Humm verzon een slechte smoes om maar onder een presentatie voor de grote baas uit te komen. Zijn oplossing tegen faalangst: breng jezelf bewust in een gênante situatie voordat je iets moet doen waar je tegenop ziet.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen