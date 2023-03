Podcast • 05:00 Dagkoers: Nederland moet het alleen opnemen tegen China in ASML-kwestie Van onze redacteur

Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD. Het kabinet komt met harde maatregelen om werkgevers te stimuleren meer vaste contracten aan te bieden. Verantwoordelijk minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) bereidt een wetsvoorstel voor dat de periode tussen opeenvolgende tijdelijke contracten oprekt van zes maanden tot vijf jaar. Dat voorstel stuit op harde kritiek, vertelt redacteur arbeidsmarkt Elfanie toe Laer. Scheepsbouwer Royal IHC heeft van de rechter gelijk gekregen in een procedure om banken akkoord te laten gaan met een reddingsoperatie. Het concern had de procedure aangespannen, omdat drie van de negen betrokken banken weigerden in te stemmen. Onderzoeksjournalist Gaby de Groot vertelt waarom. Het kabinet probeert Europese steun te krijgen voor het inperken van de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China, maar vangt vooralsnog bot. Dat is op te maken uit de brief over de exportbeperkingen die minister voor Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher woensdagavond naar de Tweede Kamer stuurde, vertelt redacteur Sandra Olsthoorn. Lees ook Rechter dwingt banken akkoord te gaan met redding scheepsbouwer IHC Plan voor vijf jaar pauze tussen tijdelijke contracten stuit op kritiek Nederland mist brede rug EU in kwestie ASML Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml