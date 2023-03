14:00

Cultuursector wil af van 'fout' sponsorgeld, maar consequent zijn valt niet mee

Het ongemak met sponsorgeld van de fossiele industrie neemt toe in de culturele sector. Een paar jaar geleden was het nog een taboe-onderwerp, nu durven musea en podiuminstellingen stelling te nemen tegen 'foute' euro's. Al is afscheid nemen van die geldstroom niet voor iedereen even gemakkelijk. 'Vliegen we dan ook geen objecten uit het buitenland meer in?'