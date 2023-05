15:13 Vaccinatieschadeclaim bij Janssen kan de eerste van vele worden Edwin van der Schoot Een Nederlandse man heeft een claim ingediend bij zowel farmaceut Janssen als de Nederlandse overheid vanwege een zeldzame maar zware aandoening, opgelopen na een vaccinatie tegen corona. Overheid en producent wijzen naar elkaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen