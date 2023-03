16:29 Hoe een 'zwart gat' in Amsterdam zich vult met Russen Sonny Motké Gaby de Groot Johan Leupen Nederlandse bedrijven met Russische eigenaren moesten vorig jaar halsoverkop vertrekken bij trustkantoren, vanwege een nieuwe spoedwet. Veel van hen vonden onderdak bij het Amsterdamse verzamelkantoor 'Vida', ingeklemd tussen het einde van de metrolijnen 50 en 51 en ringweg A10.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen