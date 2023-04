Diner met het FD • 11:46 Techondernemer Ali Niknam: 'Ik ben niet hard, maar duidelijk' Lisa van der Velden De Bunq-ceo en 'unicornfluisteraar' heeft tien zware jaren achter de rug, maar Niknam zou Niknam niet zijn als hij daar de voordelen niet van zag. 'Het besef dat je het zelf moet rooien vind ik heel bevrijdend.'

