16:34 Kleine e-auto moet VW weer volkser maken Gerben van der Marel Het is hoog gegrepen maar Duitsland wil binnen acht jaar 15 miljoen elektrische auto's op de weg hebben. VW hoopt in Europa de belangrijkste leverancier worden. Met eigen grondstoffen én eigen autobatterijen.

