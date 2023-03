17:13 Sun Capital houdt er een 'ietwat cynisch bedrijfsmodel' op na Gijs den Brinker Voor de tweede maal moet het Amerikaanse private-equityhuis Sun Capital een faillissement aanvragen voor een van zijn Nederlandse bedrijven. Nadat in 2015 warenhuisketen V&D op de fles was gegaan, viel deze week het doek voor het Amsterdamse modebedrijf Scotch & Soda.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen