11:48 Navo-topman: 'Wij willen onze rol in de techwereld terug' Jan Fred van Wijnen De Navo zet de poorten wijd open voor Europese techondernemers die de drones, vliegtuigmotoren en afluisterapparatuur van de toekomst ontwikkelen. De militaire alliantie investeert miljarden via een fonds dat in Nederland wordt gevestigd.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen