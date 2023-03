10:30 De dramatische val van Wim van Est was de geboorte van de reclame-inhaker Jean Dohmen Advertenties die slim inspelen op de actualiteit zijn niet meer weg te denken uit de media. Het begon allemaal met het horloge van wielrenner Wim van Est in 1951, dat net als de Brabander een val van zeventig meter overleefde.

