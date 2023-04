14:12 Brazilië jaagt op grote bedrijven in strijd tegen moderne slavernij Maureen Blankestijn Jan Braaksma Brazilië worstelt al jaren met uitbuiting van arbeiders. Nu dreigt Heineken op een zwarte lijst te belanden vanwege bij misstanden bij een transportbedrijf die de brouwer had ingehuurd. Voor het eerst gaat de Braziliaanse inspectie ook achter 'de grote jongens' aan, gesterkt door een nieuw Lula-tijdperk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen