Diner met het FD • 06:00 Bernhard van Oranje: 'Ik heb altijd gewoon mijn eigen geld verdiend' Joris Polman Ondernemer Bernhard van Oranje leidt een ongewoon leven. De prins - sowieso al bijzonder - overleefde kanker, werd verketterd als 'huisjesmelker' en won daarna de harten van de Formule 1-fans door Max Verstappen en collega's op Zandvoort te laten racen. Maar: 'Ik heb niks aan mijn bekendheid.'

