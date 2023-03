Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom de toezichthouder wil dat cryptobeurs Binance wordt opgeheven Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

De Amerikaanse toezichthouder CFTC klaagt 's werelds grootste cryptobeurs Binance aan. Zowel het bedrijf zelf als zijn oprichter Changpeng Zhao worden verdacht van het overtreden van de wet op de handel in derivaten. Binance zou een 'bewust ondoorzichtige onderneming' zijn. VS-correspondent Lennart Zandbergen legt uit wat dat betekent en vertelt wat er aan de aanklacht voorafging. Het datalek bij de GGD ruim twee jaar geleden krijgt een vervolg in de rechtbank. Een stichting dient namens 6,5 miljoen Nederlanders een massaclaim in om een schadevergoeding af te dwingen. En als ze gelijk krijgen kan dat de staat miljarden gaan kosten, vertelt redacteur Martijn Pols. Al wil de stichting vooral dat de overheid voortaan zorgvuldiger omspringt met persoonsgegevens. Al jaren vragen economen aan politici om een 'Europese bankenunie' om de vervlechting tussen banken en overheden aan te pakken. Maar ondanks de recente problemen met banken, lijkt dat voorlopig een brug te ver. Je hoort van Brussel-correspondent Ria Cats waarom de EU-lidstaten nog niet bereid zijn om die radicale stap te zetten. Lees ook Toezichthouder VS klaagt cryptobeurs Binance en oprichter Changpeng Zhao aan Bankencrisis nog niet diep genoeg voor radicale stap in Europa Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml