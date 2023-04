Reportage • 16:00 Ons eten van de toekomst bestaat al, maar we voeren het aan dieren Lisa van der Velden Haver- en sojamelkfabrikanten verkopen jaarlijks miljoenen liters pulp als veevoer. Met een veganistisch product de veehouderij faciliteren klinkt merkwaardig, maar is volgens experts vooral doodzonde. Klimaattechnisch kun je er veel beter ijs of hamburgers van maken. In Zweden zien ze pulp als het nieuwe goud.

