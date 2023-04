13:37 Accountsreuzen PwC en EY betalen stevige prijs voor Russische exit Sonny Motké Gaby de Groot Martijn Pols De grote accountants- en advieskantoren hebben enkele honderden miljoenen in rook op zien gaan door hun vertrek uit Rusland. Zowel PricewaterhouseCoopers als Ernst & Young hebben hun Russische takken voor bijna niets overgedragen aan een groep voormalige werknemers, blijkt uit onderzoek van het FD.

