Tegenslag • 06:00 'Zo heb je een miljoenenbedrijf, zo heb je niets' Floortje Gunst In 2013 ziet Dolf Kos geen andere uitweg dan het faillissement aanvragen van zijn bedrijf Traffic Control. Ook privé zit hij volledig aan de grond. De ondernemer pakt het nu anders aan. 'Ik voorkom dat ik vastzit aan langlopende kosten.'

