FD Gazellen • 16:00 FD Gazellen springen over de grens: hoe verover je buitenlandse markt? Albert Wagenaar De Nederlandse markt blijkt vaak te klein voor snelgroeiende bedrijven. De sprong over de grens blijkt vaak een gouden greep, maar ook een pad van leren van verkeerde aannames en aanpassen bij culturele botsingen. Drie kanshebbers voor de FD Gazellen Internationaal Award.

