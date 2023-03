15:16 Na jarenlange 'strijd achter de schermen' komt statiegeld op blikjes er nu toch Julia Cornelissen Sinds 31 december zit er volgens de wet statiegeld op cola-, bier- en energiedrankblikjes. Toch beginnen supermarkten zaterdag pas met de inname van blikjes. 'Het was de laatste stuiptrekking van twintig jaar verzet tegen statiegeld.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen