Het kost grote bedrijven in de financiële sector veel moeite om een nieuwe accountant te vinden. In de praktijk zijn er nu vaak maar twee kantoren waar banken en verzekeraars uit kunnen kiezen, zo blijkt uit een rondgang van het FD onder bestuurders, commissarissen en instellingen in de financiële sector. Twee accountants is het absolute minimum omdat grote bedrijven een eerste én een tweede keus moeten nomineren bij de voordracht van een nieuwe accountant, vertelt redacteur zakelijke dienstverlening Edwin van der Schoot.

Heineken loopt het risico twee grote klanten in Brazilië kwijt te raken door misstanden bij een lokaal transportbedrijf dat de brouwer daar heeft ingehuurd. Het AEX-bedrijf is in een procedure verwikkeld bij het Braziliaanse ministerie van arbeid die kan uitmonden in een plek op een zwarte lijst, vertelt redacteur retail Jan Braaksma.

Met een doordachte strategie blijkt Nederland een beduchte tegenpartij voor big tech. Microsoft, Google en Zoom hebben allemaal hun diensten aangepast na onderhandelingen met de Nederlandse overheid en de onderwijswereld. Een akkoord met Holland is inmiddels een soort keurmerk voor de Europese markt, vertelt techredacteur Jan Fred van Wijnen.