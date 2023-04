15:51 Vastgoedtop BNP Paribas in Nederland runde privézaakjes in de zaak Vasco van der Boon Erik van Rein Vier van de zeven leden van de voormalige raad van bestuur van de Nederlandse vastgoedpoot van de Franse bank BNP Paribas hadden privézaken en vastgoedbelangen naast hun werk. Tegenover het FD ontkennen ze dat ze iets verkeerds deden, maar de vastgoedadviseur stelde een integriteitsonderzoek in.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen