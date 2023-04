FD Gazellen • 18:04 'We groeien naar één miljard gamers op onze servers. Dat wil ik absoluut meemaken' Hella Hueck i3D.net is de eerste winnaar van de FD Gazellen Internationaal Award. In twintig jaar tijd heeft Stijn Koster zijn bedrijf uit weten te bouwen tot een geduchte nicheconcurrent van Amazon, Google en Microsoft. Via zijn snelle servers spelen wereldwijd zo’n 700 miljoen mensen games als Fortnite, For Honor of FIFA 23.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen