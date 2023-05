Reportage • 17:00 Hoogvliet denkt na opening distributiecentrum weer aan expansie Jan Braaksma Pieter Lalkens Supermarktketen Hoogvliet was vijf jaar lang in de ban van de bouw van een nieuw, gemechaniseerd distributiecentrum. Nu dat geopend is, durft het bedrijf weer te denken aan uitbreiding, waaronder overnames. Het pand bij Bleiswijk is op de groei gebouwd.

