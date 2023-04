In memoriam • 18:24 Pieter-Paul Saasen vocht door tot hij echt niet meer kon Joris Polman Pieter-Paul Saasen (48) vond zichzelf opnieuw uit nadat een omstreden onderzoek van de Fiod zijn loopbaan als accountant had verwoest. Uiteindelijk werd de onvermoeibare topman van beursfonds Ctac alsnog ingehaald door een slopende ziekte.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen