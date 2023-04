12:16 Waarom een prestigieus klimaatplan in Zuid-Holland al jaren wankelt Orla McDonald Ilse Eshuis Een hele provincie in één klap van het aardgas afhalen? In Zuid-Holland ligt al tien jaar een plan om dat te doen. De regio lijkt ideaal voor een warmtenetwerk door de ligging van de industrie in de haven, veel tuinderskassen en dichtbevolkte steden. Toch is het ambitieuze klimaatproject keer op keer vertraagd. Hoe kan dat?

