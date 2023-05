Analyse • 15:23 Iedereen vindt iets van mkb-overnamefabriek Marktlink Richard Smit Branchegenoten die schamperen over een overnamefabriek hebben in één opzicht gelijk: Marktlink verkoopt de meeste Nederlandse mkb-bedrijven. En verdient daar soms twee keer aan. Het investeerde voor ondernemers — niet zelden na bedrijfsverkoop — al €600 mln in private equity.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen