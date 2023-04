Interview • 11:39 Chemours verwerpt EU-totaalverbod op pfas: 'Uiteindelijk is alles giftig als je er maar genoeg van neemt' Marceline Bresson Eva Rooijers Volgens chemiebedrijf Chemours zou de Europese Unie met het veelomvattende pfas-verbod dat ze nu overweegt 'benzine en olijfolie op dezelfde manier proberen te reguleren'. Twee topvrouwen van het bedrijf waarschuwen dat een verbod op de giftige stoffen de energietransitie dwarsboomt.

