Foto: Stephan Verwaaij voor het FD

Donderdag 6 april zijn in Rotterdam de 54 FD Gazellen Internationaal van 2023 bekroond. De prijzen zijn uitgereikt tijdens Trends in Export, een evenement over zakendoen over de grens.

Elk van deze snelle groeiers zijn succesvol in het buitenland. Ze hebben ten minste een omzetgroei van 25% behaald in de driejarige periode 2020 tot en met 2022. Ook was het aandeel van de buitenlandse omzet in 2022 ten minste 25% van de groepsomzet.

Dit jaar reikte Het Financieele Dagblad voor het eerst een extra Gazellen-prijs uit: de FD Gazellen Internationaal Award voor bedrijven met internationaal succes.

De winnaar van de FD Gazellen Internationaal Award is i3D.net, een hostingbedrijf dat wereldwijd gameservers heeft staan.

Het bedrijf maakte de meest volwassen indruk met zijn internationale groeistrategie. Bovendien zegt de jury dat het bedrijf 'niet alleen oog heeft voor de harde componenten van het ondernemerschap — de financiële en operationele doelen — maar ook voor de zachte componenten zoals duurzaamheid en inclusiviteit'. Zo werkt het Rotterdamse bedrijf aan een verduurzaming van het serverpark.

De twee andere genomineerden voor de FD Gazellen Internationaal Award waren Host Holding en REV'IT Sport.

Aandacht voor kwetsbaarheid

Host Holding, maker van bio-energiesystemen, viel bij de jury in de smaak met de standaardisatie van zijn producten, waardoor de productie schaalbaar is. Bijzonder is ook dat het bedrijf aandacht heeft voor de bedreigingen voor toekomstige groei.

'Host Holding is zich er goed van bewust dat het tekort aan technisch personeel een belangrijke beperking kan zijn van groei', zegt de jury. Host Holding werkt nu aan een eigen opleiding in Nederland.

Passie en doorzettingsvermogen

REV'IT Sport wist de jury te imponeren met een gepassioneerd ondernemersverhaal. De maker van motorkleding onderscheidt zich ten opzichte van de concurrentie door oog te hebben voor zowel veiligheid en esthetiek.

Veel waardering is er voor het doorzettingsvermogen, getuige de lange aanloopperiode op de Amerikaanse markt, die nu de belangrijkste afzetmarkt is geworden. De jury kijkt dan ook met grote interesse naar REV'IT's stappen in China.

De jury

De jury bestond dit jaar uit de volgende ondernemers: Corinne Goddijn-Vigreux (lid raad van bestuur van TomTom), Hanneke Vergeer (financieel directeur van Vergeer Holland) en Stijn Vos (algemeen directeur van Esdec). Ze hebben ruime ervaring met internationaal zakendoen en beoordeelden naast de harde cijfers ook niet-financiële prestaties. Denk aan de aanpak, de mate van creativiteit, diversiteitsbeleid en de rol van de ondernemer.