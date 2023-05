15:00 Een tweedehands bulldozer of kieptruck, mét financiering Marcel de Boer De financieringsdochter van machineveiler Ritchie Bros. is een samenwerking aangegaan met leasebedrijf Beequip. Klanten die kopen bij de veilingen en marktplaatsen van Ritchie krijgen direct toegang tot de financieringsoplossingen van de Rotterdamse fintech. De samenwerking past in een wereldwijde trend van 'embedded finance'.

