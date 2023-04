Analyse • 12:00 Afhankelijkheid van China moet niet worden herhaald bij 6G Jeroen Piersma Terwijl 5G eigenlijk pas net is begonnen, is een groep Nederlandse bedrijven en universiteiten onder leiding van TNO al druk bezig met 6G, om straks mee te kunnen surfen op een golf nieuwe investeringen. Maar dat is deze keer niet het hele verhaal. Ook strategische autonomie speelt een rol. 'Je wilt niet meer gebonden zijn aan één grote leverancier uit één groot land.'

