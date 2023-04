06:00 Madrid laat rivaliserende metropool Barcelona steeds verder achter zich Richard Hogenkamp Tussen Spanje's grootste steden heeft altijd competitiedrang bestaan: politiek, cultureel en op het voetbalveld. Zolang iedereen zich kan herinneren proberen de twee elkaar ook economisch de loef af te steken. Madrid heeft een voorsprong genomen die bijna niet meer in te halen lijkt. Met dank aan het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum van 2017.

