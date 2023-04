Diner met het FD • 06:00 Gerard Spong: 'Inez Weski gaat door een juridische hel' Joris Polman Nederlands bekendste strafpleiter overleefde vorig jaar ternauwernood corona. Nu heeft hij zijn tanden gezet in een onderzoek naar de juridische aansprakelijkheid van de Nederlandse staat voor de slavernij. 'De winsten die met de verjaarde slavenhandel zijn gemaakt, kun je als rechtsopvolger nog altijd witwassen.'

