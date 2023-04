De vonk • 14:00 Henk Arntz neemt het op tegen fossiel met verbogen spiegel die zonkracht versterkt Renol Vestergaard Ondernemer Henk Arntz doet in het groot wat een vergrootglas in het klein doet: zonlicht op één kleine plek samenbrengen waardoor zeer hoge temperaturen ontstaan. De duurzame energie die hierbij vrijkomt verkoopt hij aan de industrie en is 24/7 beschikbaar.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen