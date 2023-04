Reportage • 15:39 Silicon Valley veert na de klap al weer op Barbara Noordermeer Er is onmiskenbaar een nieuw tijdperk aangebroken voor Silicon Valley. Na jaren van ongebreidelde groei regende het in het eerste kwartaal van dit jaar ontslagen bij de techbedrijven in en rond San Francisco. Klapstuk was de val van Silicon Valley Bank. Maar er bloeit iets nieuws. De lancering van ChatGTP zorgt voor een toestroom van start-ups. 'Iedereen kan nu AI bouwen. Simpelweg door ChatGPT te vragen de code te schrijven.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen