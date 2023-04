Analyse • 14:00 Na tweede redding is de druk op scheepsbouwer IHC groot Gaby de Groot Pieter Lalkens Rabobank geloofde niet meer in de toekomst van IHC en verzette zich tegen een reddingsplan. De rechtbank besliste in het voordeel van de scheepsbouwer. Had Rabobank een punt met zijn verzet? Of is de bank te pessimistisch?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen