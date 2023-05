Reportage • 12:15 Florerende Zweedse wapenindustrie begint tegen grenzen aan te lopen Erik van Rein Door de Russische inval in Oekraïne zijn de Zweedse kogels, raketwerpers en gevechtsvoertuigen niet meer aan te slepen. De defensiesector in het Scandinavische land krijgt het steeds moeilijker om de orderstroom bij te benen, onder andere door gebrek aan goed geschoold personeel. 'We kunnen niet zomaar iedereen aannemen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen