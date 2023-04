In deze aflevering van De week voorbij hoor je alles over hoe onze kantoorbehoeften veranderen. Want tijdens het gedwongen thuiswerken tijdens de pandemie ervoer werkend Nederland een beter evenwicht tussen werk en privé. En dat wilden we, ondanks wat mitsen en maren, wel vasthouden. Het kantoorleven is daarmee op zoek naar een nieuwe balans.

Antropoloog bij vastgoedonderneming Cushman & Wakefield Gerda Stelpstra en eigenaar van GORTchoaching en arbeidspsycholoog Tosca Gort vertellen over hun ideeën over hoe de kantoorruimte aan de nieuwe wensen kan voldoen. Verder hoor je redacteur vastgoed Erik van Rein over hoe de veranderende verlangens hun stempel drukken op de kantorenmarkt.

Presentatie: Elfanie toe Laer

Redactie: Lisa van der Velde en Elfanie toe Laer

Muziek: Visionair Ordinair