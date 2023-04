Reconstructie • 11:25 Hoe hét knuffelbedrijf van Nederland op een haar na ten onder ging Pieter Couwenbergh Albert Wagenaar Als Lightyear in een koortsachtige zoektocht naar geld bot vangt bij de Europese Investeringsbank en de Brabantse autobouwer VDL, rest het bedrijf niets anders dan het faillissement van zijn belangrijkste dochter. Op dat moment begint een race tegen de klok om de droom van de zonneautobouwer levend te houden. Een reconstructie.

