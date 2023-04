08:00 In batterijparadijs Hongarije vragen burgers zich af of er straks nog genoeg water is Han Dirk Hekking Hongarije zet alles op alles om zich tot de onbetwiste Europese kampioen voor de productie van batterijen voor elektrische auto's te kronen. De regering spaart kosten noch moeite om Aziatische investeerders te trekken. Maar in het land klinkt gemor. 'Dit vertoont een enge gelijkenis met de socialistische industriepolitiek uit de jaren vijftig.'

