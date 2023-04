09:30 Octopus komt straks uit een kwekerij; logische stap of ethisch dilemma? Richard Hogenkamp Wie vis eet, heeft meer dan 50% kans dat die uit een kwekerij komt. Inktvis komt tot dusver altijd uit zee. Maar dat gaat veranderen met de komst van ’s werelds eerste octopuskwekerij. Het leidt tot een wetenschappelijk en ethisch debat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen