Profiel • 17:39 Divers duo moet De Telegraaf weer vertrouwd maken onder jongeren Alex Ruitenbeek De redactie van ’s lands op een na grootste dagblad krijgt met Esther Wemmers en Kamran Ullah voor het eerst een vrouw en een zoon van immigranten aan het hoofd. Hun doel: een jonger publiek aanspreken.

