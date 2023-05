Analyse • 13:57 Wie durft Inez Weski op te volgen? 'Het recht op verdediging is heilig, ook voor Taghi' Jennifer Mol Nu Inez Weski de verdediging van Ridouan Taghi en zijn medeverdachten neerlegt, moeten andere advocaten haar cliënten overnemen. Maar die staan niet bepaald in de rij, zeggen experts. Als niemand zich aanbiedt, wordt een advocaat aangewezen. 'Je moet goed bedenken wat je iemand aandoet.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen