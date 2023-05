12:00 Oorlog in Soedan brengt aanvoer onmisbare Arabische gom in gevaar David Kabel Door de oorlog in Soedan is het vrijwel onmogelijk om Arabische gom het land uit te krijgen. Het ingrediënt zit onder meer in Coca-Cola, M&M's en verf. Het conflict zet de productieketen van het stofje in de schijnwerpers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen