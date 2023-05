06:12 'Dit heeft de potentie om alle fossiele energiebronnen te vervangen' Richard Hogenkamp Waterstof wordt door sommigen gezien als dé brandstof voor de toekomst. Het probleem is dat het op kunstmatige wijze wordt gemaakt en dat daar andere — vaak fossiele — energiebronnen voor worden gebruikt. Maar wat als je het gewoon uit de grond zou kunnen halen?

