06:00 Apneuspook gaat Philips nog lang achtervolgen Pieter Couwenbergh Thieu Vaessen Als nieuwe ceo van Philips legt Roy Jakobs dinsdag voor het eerst verantwoording af op de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders. Hij is voortvarend begonnen, maar het apneudrama zal het bedrijf nog lang achtervolgen. Ook als de claims van economische en medische schade zijn geschikt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen