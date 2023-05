Reportage • 16:36 Royal Smit kan stijgende vraag naar cruciale transformatoren moeilijk bijbenen Albert Wagenaar De vraag naar de transformatoren van het Nijmeegse Royal Smit is jaren flink gegroeid. Maar de productie van de apparaten is bewerkelijk, tijdrovend en moeilijk op te voeren.

